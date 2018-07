Il futuro di Tomas Rincon sarà ancora a tinte granata e non viola. Il centrocampista del Torino, infatti, si è tolto dal mercato allontanando da se le voci che lo davano come possibile rinforzo per la Fiorentina di Stefano Pioli.



"Ho tanta voglia di Toro" ha dichiarato senza troppi giri di parole il mediano venezuelano dal ritiro di Bormio, dove sta preparando la nuova stagione agli ordini di Walter Mazzarri. E proprio della squadra di Mazzarri sarà uno dei pilastri nel prossimo campionato: da quanto si è visto finora negli allenamenti in Valtellina, Rincon sarà uno dei titolarissimi della squadra granata.