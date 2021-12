Da alcune settimane l'Internacional di Porto Alegre si è messo sulle tracce di Tomas Rincon: il centrocampista non rientra più nei piani del Torino ed è stato messo sul mercato ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.



Prima di dare una risposta al club brasiliano, Rincon vuole valutare tutte le eventuali offerte provenienti dalla serie A. Cagliari e Genoa (squadra quest'ultima dove ha già giocato in passato) hanno avanzato alcune richieste di informazioni e il mediano vuole capire se c'è la possibilità che le trattative possano proseguire.