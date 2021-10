Se il Fulham lo scorso anno si fosse salvato, molto probabilmente oggi Ola Aina sarebbe ancora in Inghilterra perché il club londinese avrebbe esercitato la clausola del riscatto del cartellino del terzino. Il calciatore nigeriano è invece tornato al Torino e ha immediatamente conquistato la fiducia di Ivan Juric.



Il suo contratto scadrà nel 2023, per il momento una trattativa per il rinnovo non è ancora stata avviata ma non è da escludere che nei prossimi mesi il dt Davide Vagnati possa iniziare a parlarne proprio con il procuratore di Aina.