"C’è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molto importanti. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia: il rapporto con lui è buonissimo". Parlava così, nei giorni scorsi, Urbano Cairo in merito ad Andrea Belotti. Oggetto del discorso il rinnovo del capitano, il cui contratto scade nel 2022. La partita sul prolungamento è iniziata da poco, la palla è in mano al giocatore, che in granata sta bene. Ma... c'è un ma. Perché l'Europa League con il Toro è solo un ricordo, da troppe stagioni si naviga in acque burrascose e il futuro - considerando le politiche gestionali di Cairo - non appare così roseo.



Come scrive Tuttosport, Cairo e Vagnati intendono convincerlo con un progetto ambizioso. Non si tratta solo di soldi, ma di programmazione e visione. Anche perché, alla finestra, continua ad essere forte l'interesse delle big. In particolare del Milan, da sempre vigile sul Gallo. Nel 2017 era uno dei sogni della coppia Fassone-Mirabelli, negli ultimi anni è rimasto un attaccante seguito dai radar milanisti. Maldini e Massara, dal canto loro, pensano a Belotti con sempre maggior convinzione, complice l'età avanzata di Zlatan Ibrahimovic. L'unica certezza, ad oggi, è la scadenza nel 2022 che preoccupa tutto il mondo Toro: tra un anno, il Gallo sarà libero di firmare a zero. Il presente, intanto, è granata. E punta alla salvezza...