Cristian Ansaldi sta per rinnovare il proprio contratto con il Torino. La società granata e il terzino argentino hanno trovato l'accordo per un contratto di un anno (fino al 30 giugno 2022) con opzione di rinnovo automatico legato al numero di presenze in campionato del calciatore.



Un accordo simile a quello siglato la scorsa estate, anche se l'opzione per il rinnovo automatico non era scattata. Ansaldi prolungherà così la sua esperienza al Torino: il terzino non ha mai nascosto la volontà di terminare la propria carriera in granata.