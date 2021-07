Il Torino è pronto per tornare alla carica per Junior Messias. La trattativa per la cessione di Soualiho Meité al Benfica si è finalmente sbloccata e il la società granata sta quindi per incassare 7 milioni di euro che verranno poi reinvestiti per cercare di portare sotto la Mole proprio il trequartista brasiliano.



La richiesta del Crotone è di 10 milioni di euro, il Torino spera di riuscire a trovare un accordo a cifre inferiori.