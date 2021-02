Urbano Cairo vuole convincere Andrea Belotti a restare al Torino, per questo motivo nelle prossime settimane ripartiranno le trattative per il rinnovo del contratto del Gallo.



Perché Belotti rimanga al Torino dovrà inevitabilmente essere trovato un accordo entro l'estate. Ricordiamo che l'attuale contratto che lega il centravanti alla squadra granata scadrà nel 2022: se il rinnovo non dovesse arrivare, in estate il Gallo sarà messo sul mercato.