Il Torino si è già pentito della cessione in prestito di Iago Falque al Genoa: lo spagnolo, che nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio a causa di alcuni infortuni, è un giocatore che è molto apprezzato dal nuovo direttore tecnico Davide Vagnati, che lo avrebbe voluto anche alla Spal.



Il Genoa ha la possibilità di esercitare la clausola per il riscatto del cartellino dell'attaccante versando nelle casse granata 8 milioni di euro, ma in casa Torino si augurano che quest'opzione non venga esercitata: Iago Falque è uno dei giocatori da cui Cairo e Vagnati vogliono ripartire per il Toro del prossimo anno.