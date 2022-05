Il Torino è alla ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione e tra i nomi nella lista del direttore tecnico Davide Vagnati c'è anche quello di Alessio Cragno.



L'estremo difensore, con la retrocessione in serie B del Cagliari, sarà ceduto e il Torino ha ripreso i contatti per capire se ci siano i margini per intavolare una trattativa.