Il Torino rischia di veder sfumare un altro obiettivo di mercato per quanto riguarda la difesa: la trattativa con il Red Bull Salisburgo per il centrale Oumar Solet si è infatti impantanata.



Troppe alte le richieste del club austriaco per il difensore centrale e per questo motivo il Torino sta valutando l'acquisto di altri giocatori. Il direttore tecnico Davide Vagnati è ora al lavoro su altri obiettivi per rinforzare la retroguardia.