Lozano dal PSV al Napoli può liberare Verdi per il Torino, che valuta delle alternative come Caprari (Sampdoria), Kamano (Bordeaux) e De Paul (Udinese). L'infortunio di Fares (Spal) riapre la pista olandese Ouwejan (AZ Alkmaar) nel ruolo di terzino sinistro. In porta Paleari (Cittadella) favorito su Sportiello (Atalanta).