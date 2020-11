Il Torino continua a fidarsi del lavoro di Marco Giampaolo e in vista del prossimo mercato di gennaio ha stilato con il ds Vagnati almeno un paio di priorità per rafforzare l'organico a disposizione dell'allenatore in un reparto ritenuto cardine per il suo gioco: il centrocampo. L'ex-Milan ha chiesto e non ottenuto nel corso della passata estate un regista basso, ma in vista di gennaio ha aggiunto anche la richiesta di una mezzala di fisicità ed inserimento con un nuovo e dichiarato obiettivo: Radja Nainggolan.



PRIORITA' - Il centrocampista belga non è soddisfatto del suo rendimento all'Inter, sta spingendo per ottenere più spazi con Conte senza però mai ottenerli e a gennaio potrebbero riaprirsi le porte del mercato rimaste chiuse in estate quando non si concretizzò il suo ritorno al Cagliari. Il Torino secondo Tuttosport fa sul serio per lui e potrebbe offrirgli continuità e spazio non lontano da Milano.



OFFERTA SERIA - L'Inter non fa e non farà sconti, ha ribadito che per cedere il Ninja dovrà arrivare un'offerta a titolo definitivo o che possa portare soldi cash nelle casse del club. I rapporti con il Torino sono però ottimi e la possibilità di trovare una quadra molto ampie. Sarà la volontà del giocatore, come sempre, a fare la differenza. Lui vorrebbe tornare in Sardegna, ma il patron del Cagliari Giulini ha già chiuso quella porta. Quale sarà il suo futuro?