Lunedì sera contro il Sassuolo ancora una volta Ricardo Rodriguez potrebbe cambiare posizione e lasciare il posto nei tre di difesa ad Alessandro Buongiorno. Ivan Juric sta infatti pensando ad avanzare nuovamente il calciatore svizzero sulla fascia sinistra al posto di Mergim Vojvoda, che in questa stagione non sta convincendo.



E' questo uno dei principali ballottaggi nel Torino in vista della partita di lunedì sera al Mapei Stadium.