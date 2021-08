Niente cessione al Bordeaux per Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero, infatti, ha rifiutato l'offerta arrivatagli dal club francese e, almeno per il momento, resterà al Torino.



Rodriguez, di giorno in giorno, sta però convincendo sempre di più Ivan Juric e alla fine potrebbe restare in granata. Più che come terzino sinistro, il calciatore svizzero si sta mettendo in luce nel ruolo di centrale di sinistra di difesa, dove potrebbe contendersi il posto da titolare con Alessandro Buongiorno.