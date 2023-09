Questa sera con il Torino i tre in mezzo al campo dovrebero essere Cristante, Paredes e Aouar. Pellegrini, fresco di recupero, spinge per giocare titolare: l'ultima volta che è partito dal 1° minuto è stata contro il Verona il 26 agosto. Mourinho, però, non vorrebbe rischiare una ricaduta, per questo le intenzioni sono di inserirlo a partita in corso, ma il quadro potrebbe evolvere. Anche Bove è in ballottaggio con Aouar.