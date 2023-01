Torino e Roma da tempo sono impegnate in una trattativa per il passaggio di Eldor Shomurodov alla squadra granata. Le parti sono però ancora distanti un accordo. Manca l'intesa sulla formula del trasferimento dell'attaccante uzbeko: il Torino lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, la Roma invece è disposta a cederlo o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.



C'è ancora quindi molta distanza tra le parti ma sono previsti nuovi appuntamenti tra le parti per proseguire la trattativa.