Torino-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Torino-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Ultimi 90 minuti stagionali per Torino e Roma. I granata non hanno più nulla da chiedere al campionato e all'Olimpico è prevista una contestazione nei confronti del presidente Cairo. I giallorossi, invece, possono ancora andare in Champions League ma il destino è anche nelle mani della Juventus. Un passo falso dei bianconeri e l'eventuale vittoria della Roma a Torino porterebbe Soulé e compagni nella competizione europea più importante.

Partita: Torino-RomaData: domenica 25 maggioOrario: 20.45Canale Tv: DaznStreaming: Dazn(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams.. Vanoli.(3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov.. Ranieri.: Ranieri recupera Dovbyk, ma solamente per la panchina. L’ucraino non è a disposizione per partire dal 1’. Fuori Pellegrini e Dybala che torneranno nella prossima stagione. Vanoli recupera Karamoh. Nessun squalificato per entrambe le squadre.

: la partita tra Torino e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, al canale 214 di Sky.: per vedere Torino-Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

: la telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.