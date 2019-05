Ora che l'obiettivo qualificazione all'Europa League del Torino è svanito, in casa granata si può già iniziare a pianificare la prossima stagione. Il primo nodo che il presidente Urbano Cairo dovrà sciogliere è quello del direttore sportivo: Gianluca Petrachi ha ancora un anno di contratto ma è ormai a un passo dalla firma con la Roma.



Per liberare il proprio direttore sportivo, il presidente granata Urbano Cairo vorrebbe in cambio dalla Roma alcuni giocatori per il settore giovanile: l'impressione è che l'accordo verrà trovato. Poi il massimo dirigente del Torino dovrà a sua volta trovare un nuovo direttore sportivo e Massimo Bava è il favorito in tal senso.