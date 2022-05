Torino-Roma sarà l'ultima partita di Gleison Bremer da calciatore granata. Peccato che il difensore brasiliano non potrà giocarla a causa di un problema alla caviglia.



Bremer sarà comunque presente allo stadio Olimpico Grande Torino e a fine partita è atteso il suo saluto in campo, anche se non con la maglia granata addosso, ai tifosi. Il suo addio a fine stagione è praticamente certo, resta da capire quale sarà la sua prossima squadra.