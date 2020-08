Salvatore Sirigu e il Torino sono sempre più vicini alla separazione: il portiere è in rotta con la società granata e con ogni probabilità in questa sessione di mercato cambierà squadra. Tra le società che si sono messe sulle sue tracce c'è anche la Roma.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'idea del club giallorosso è quella di uno scambio di prestiti con il Torino tra Sirigu e Pau Lopez. Un'idea che non alletta però la società granata che è disposta a cedere Sirigu solamente e titolo definitivo.