Torino-Roma (domenica 24 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la quinta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'esordio vincente in Europa League, i giallorossi si presentano a questa sfida con 4 punti in classifica, 3 in meno dei padroni di casa già a quota 7.



LE ULTIME - Mourinho perde ancora Renato Sanches per infortunio, ma recupera Smalling e conferma la nuova coppia del gol Lukaku-Dybala. Dall'altra parte Juric ritrova Ilic e Vlasic, in ballottaggio con Tameze e Seck. Ancora indisponibile Vojvoda.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Seck, Radonjic; Duvan Zapata. All. Juric.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.