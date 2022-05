(venerdì 20 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 38esima e ultima giornata di campionato inin programma mercoledì prossimo a Tirana. Smalling, Karsdorp e Zaniolo si sono allenati in gruppo ma dovrebbero andare in panchina. Spinazzola, Veretout e Carles Perez sono in vantaggio su Vina, Sergio Oliveira ed El Shaarawy. Al centro dell'attacco confermato Abraham, diffidato così come Cristante.. Se non recupera Vojvoda, è pronto Ansaldi. Sulla trequarti testa a testa fra Praet e Seck, in panchina si rivede Sanabria.TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Ricardo Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Abraham. All. Mourinho.