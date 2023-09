La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo dello Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Roma. Il Torino cerca punti per confermarsi in zona Europa. Dopo il 7-0 all'Empoli e il 2-1 in Europa League contro lo Sheriff, la Roma cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato per risalire la classifica che vede momentaneamente i giallorossi al 14° posto a quota 4 punti. Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: 68 in 156 precedenti nel torneo, completano il bilancio 41 pareggi e 47 successi granata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.