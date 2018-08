Continua la prima giornata di Serie A. Dopo gli anticipi Chievo-Juventus e Lazio-Napoli va in scena Torino-Roma. Questa la sfida presentata dai dati Opta: la Roma ha perso solo una delle ultime 16 sfide con il Torino in Serie A: i giallorossi hanno vinto 11 di questi incontri, pareggiandone quattro. Il Torino ha subito esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe contro la Roma in campionato: un successo per parte e tre pareggi nel parziale. Torino e Roma si sono già affrontate tre volte alla prima giornata in Serie A, la più recente nel 1977: due successi interni giallorossi e uno granata. Negli ultimi tre campionati di Serie A il Torino ha sia segnato che subito gol alla prima giornata, ottenendo un successo, un pareggio e una sconfitta. La Roma è imbattuta da sei match all’esordio in campionato, grazie a quattro vittorie con la porta inviolata e due pareggi. La Roma ha perso una sola partita in trasferta nello scorso campionato: un record per i giallorossi in una singola stagione in Serie A.