Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Gleison Bremer e Soualiho Meïté, il Torino sta per chiudere anche per un altro giocatore: il portiere Antonio Rosati di proprietà del Perugia. L'estremo difensore, che in granata sarà il vice di Salvatore Sirigu, questa mattina sta effettuando le visite mediche nel capoluogo piemontese.



Classe 1983, nelle ultime tre stagioni Rosati ha difesa la porta del Perugia in serie B: l'estremo difensore conosce già il tecnico Walter Mazzarri, avendolo avuto come allenatore al Napoli. Presto lo riabbraccerà: la trattativa tra Torino e Perugia è infatti praticamente chiusa.