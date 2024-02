Torino-Salernitana, la MOVIOLA LIVE: chiesti due rigori

Torino-Salernitana è il lunch match della 23esima giornata di Serie A. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



TORINO – SALERNITANA h. 12.30

CHIFFI

BRESMES – SCARPA

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: VALERI



82' - La Salernitana chiede un rigore per un tocco di mano di Bellanova: le immagini però dimostrano come l'ex Inter tolga il braccio prima di intervenire



59' - Colpo di testa di Ricci che si spegne sul fondo dopo una deviazione. Il centrocampista granata lamenta un tocco di mano ma per Chiffi non c'è niente