Torino-Salernitana LIVE le formazioni ufficiali: Sazonov dal 1', la scelta su Dia e Boateng

Torino-Salernitana è il lunch match della 23ª giornata di Serie A 2023/24. Si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 12:30, una gara che apre la domenica che porterà alla grande sfida tra Inter e Juve. I granata sono imbattuti nelle precedenti sette sfide contro la Salernitana in Serie A (5 vittorie): solo contro il Mantova (14) ha disputato più incontri tra le formazioni contro cui non ha mai perso nella competizione. Juric conferma la coppia Zapata-Sanabria, Inzaghi è spalle al muro, ha recuperato Dia e convocato 5 nuovi acquisti. I campani non possono più sbagliare per risollevarsi in classifica.



Le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Jurić.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pasalidis; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos, Tchaouna. Allenatore: Filippo Inzaghi.