Torino-Salernitana: si tratta per il riscatto di Lovato

Matteo Lovato è stato uno dei rinforzi del Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il difensore si è trasferito sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi. O almeno questo è quello che sperano in casa Toro.



Grazie anche ad alcuni infortuni nel reparto difensivo, Lovato è riuscito a ritagliarsi subito uno spazio importante nella squadra granata, anche se il ritorno di Alessandro Buongiorno e quello di Adrien Tameze potrebbero costringerlo a qualche panchina in più nelle prossime settimane.



Il Torino sta però pensavo di acquistare a titolo definitivo il difensore, anche se a cifre inferiori: il direttore tecnico Davide Vagnati vuole infatti cercare di abbassare la quota necessaria per acquistare a titolo definitivo di Lovato. Un accordo a cifre più basse rispetto a quelle concordate a gennaio potrebbe essere trovato soprattutto in caso di retrocessione in Serie B, considerato anche che Lovato non rientra più nei piani del club campano.