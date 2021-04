In vista della partita di lunedì contro il Parma stanno salendo le quotazioni per una maglia da titolare a Daniele Baselli. Il centrocampista, infatti, potrebbe sostituire Rolando Mandragora nel ruolo di regista nel 3-5-2 del Torino.



Le qualità tecniche del numero 8 granata non sono discussione, il dubbio di Davide Nicola nasce dalla condizione fisica del giocatore che, nelle ultime settimane, ha accusato alcuni problemi alla caviglia. Se sarà al top della forma, Baselli partirà titolare contro il Parma.