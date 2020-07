Le possibilità che Marco Giampaolo nella prossima stagione diventi l'allenatore del Torino sono in aumento: dalla lista dei candidati si è infatti sfilato Stefano Pioli, altro tecnico che piaceva al presidente granata Urbano Cairo.



Nel caso in cui il Torino decidesse di non confermare Moreno Longo, oltre a Giampaolo (che è ancora sotto contratto con il Milan) nella lista dei possibili candidati alla panchina granata c'è anche Ivan Juric, che ha annunciato che nei prossimi giorni prenderà una decisione sul proprio futuro.