Il Torino, è ormai noto, è alla ricerca di un esterno sinistro bravo sia in fase difensiva che in fase di spinta per giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 della squadra di Walter Mazzarri.



Mario Rui è uno dei candidati forti per questo ruolo ma, viste le difficoltà che il Torino sta riscontrando nella trattativa con il Napoli, dovuto anche all'inserimento del Milan, la società granata sta pensando di virare con decisione su Diego Laxalt.



L'esterno uruguaiano potrebbe lasciare il Milan e il Torino lo sta seguendo da diverso tempo.