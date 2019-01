Sembrava essere tutto fatto per il passaggio di Vanja Milinkovic-Savic in prestito dal Torino all'Ascoli, invece la trattativa con la società marchigiana si è arenata è il portiere serbo per il momento resta alla Spal.



In biancoazzurro Milinkovic-Savic è però chiuso da Emiliano Viviano e da Alfred Gomis, per questo i dirigenti del Torino sono ora al lavoro per cercare una nuova squadra a Milinkovic-Savic ed evitare che conclusa la stagione in panchina alla Spal.