Il Fortuna Sittard non riscatterà Vitalie Damascan, che dall'1 luglio tornerà quindi a essere a tutti gli effetti un giocatore del Torino. La società olandese aveva, la scorsa estate, acquistato l'attaccante moldavo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro (con controriscatto a 2 milioni per i granata): nonostante i 7 gol messi a segno in stagione, tra campionato e coppa nazionale, il Fortuna Sittard ha deciso di acquistare a titolo definitivo il giocatore.



Damascan non rientra più nei piani del Torino e il direttore tecnico Davide Vagnati dovrà ora trovargli una nuova squadra.