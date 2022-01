Non è certo un mistero che Simone Zaza non rientri più nei piani del Torino e che possa lasciare la squadra granata in questa sessione di mercato, anche perché il club di Urbano Cairo ha già trovato il suo sostituto: Pietro Pellegri. Resta ora da capire dove andrà Zaza.



Una delle trattative per l'attaccante è tramontata: quella con il Genoa. Il club rossoblù ha infatti preferito virare su Roberto Piccoli, centravanti che è arrivato dall'Atalanta.