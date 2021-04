Le possibilità che Davide Nicola possa essere l'allenatore del Torino anche nella prossima stagione stanno aumentando sempre di più: nel caso in cui il tecnico riuscisse a chiudere il campionato con una media punti di 1,5 a partita il rinnovo sarebbe automatico (al momento è di 1,27) ma anche nel caso in cui non ci dovesse riuscire Urbano Cairo potrebbe comunque offrirti il prolungamento del contratto.



Prima di iniziare la trattativa per il rinnovo di Nicola, il presidente attende però l'aritmetica salvezza: prima arriverà, prima l'allenatore potrà rinnovare con il Torino.