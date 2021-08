Tomas Rincon potrebbe tornare a Genova ma questa volta per vestire la maglia della Sampdoria. La società blucerchiata è alla ricerca di un centrocampista muscolare e, nelle ultime ore, i contatti con il Torino per il mediano venezuelano si sono intensificati.



Il club granata ha aperto alla cessione del suo numero 88, con non rientra nel progetto tecnico di Ivan Juric: si tratta per arrivare a un accordo per il passaggio a titolo definitivo di Rincon alla Sampdoria.