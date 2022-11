Tra le partite della 13a giornata di Serie A c'è Torino-Sampdoria, gara in programma mercoledì alle 20.45 e in diretta su Sky e Dazn.



LE ULTIME - Juric sta pensando di lasciare fuori Rodriguez in difesa, si va verso il terzetto Djidji, Schuurs e Buongiorno. Emergenza in attacco, senza Pellegri e Sanabria potrebbe partire dal primo minuto l'ex Inter e Parma Karamoh. Nella Samp l'ex Rincon è favorito su Verre, Murru più di Augello a sinistra e davanti rischia di rimanere ancora fuori Quagliarella.



PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singol, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Karamoh. All.: Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo. All.: Stankovic.