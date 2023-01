Torino e Sampdoria stanno definendo uno scambio tra Ronaldo Vieira e Emirhan Ilkhan. Il primo si trasferirà in prestito alla squadra granata fino al termine della stagione, il secondo si trasferirà a Genova con la stessa formula.



Vieira ha già lavorato con Ivan Juric al Verona nella stagione 2020/2021, un campionato per lui sfortunato perché non ha potto giocare con continuità per via di un infortunio.