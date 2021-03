Domenica, nella sfortunata partita contro il Crotone, Antonio Sanabria ha esordito con la maglia del Toro. Ora l'attaccante ha rilasciato le prime parole da calciatore granata ai microfoni di Torino Channel: "Io ho un rapporto bellissimo con Nicola, è l'allenatore che mi ha dato fiducia. Arrivavo da non giocare da quasi un anno e a Genova mi ha dato fiducia. Nella mia carriera c'è un prima e un dopo Nicola. Sono contento di aver ritrovato una persona come lui. Ma anche nel suo staff ci sono persone meravigliose che mi aiutano ogni giorno".



"A un gol bello ma inutile preferisco un gol meno bello ma pesante per il risultato, che può aiutare in qualche maniera la squadra" ha poi concluso.