Contro la Fiorentina il Torino si è schiarato con il 3-4-1-2 con Antonio Sanabria e Andrea Belotti insieme in attacco. Una soluzione, questa, che difficilmente rivedremo in futuro: il tecnico Ivan Juric, infatti, a fine partita ha spiegato che si è trattata solamente di una soluzione d'emergenza e che l'idea di giocare con due punte in linea non gli è piaciuta.



Sin dalla prossima partita, quella contro la Salernitana, si dovrebbe quindi tornare al classico modulo con due trequartisti alle spalle di un solo attaccante.