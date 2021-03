sarà uno dei protagonisti di sabato del derby della Mole. L'attaccante delne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport."Laè una grande squadra, di conseguenza non sarebbe giusto mettere in evidenza le qualità di un solo giocatore. Loro sono forti, ma noi siamo pronti: dobbiamo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo, che ci serve tanto. Questa lunga vigilia ci sta facendo bene perché ci ha dato l’opportunità di lavorare molto e preparare al massimo il derby" ha dichiarato Sanabria.Poi sul Torino ha aggiunto: "​Cosa mi ha sorpreso dello spogliatoio granata? La sua grande unità. E credo che la nostra forza sarà proprio il gruppo per raggiungere l’obiettivo finale. Nonostante ci troviamo in una situazione di classifica che non piace a nessuno, il clima è buono e siamo tutti positivi: in ogni cosa che facciamo dobbiamo trovare sempre qualcosa di positivo e iniziare la settimana con il sorriso. Questo è lo spirito da mettere in campo la domenica. Vogliamo sempre ottenere il massimo, che vuol dire che vorremmo vincerle tutte. Alle volte va bene, altre no: dobbiamo ripartire dalle prestazioni. fatte contro l’Inter e il Sassuolo, dove abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo. Queste due partite ci dicono che la nostra forza sta nel fatto che non abbassiamo mai la guardia. In questo momento non ci stanno aiutando molto i risultati, ma dobbiamo andare avanti su questa che è la strada giusta: continuando a lavorare tutti insieme con questa intensità, miglioreremo di giorno in giorno e, di sicuro, raggiungeremo l’obiettivo finale".