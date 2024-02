Torino, Sanabria in crisi: il dato

Tra i giocatori del Torino che stanno attraversando un periodo di grande difficoltà c'è Antonio Sanabria. L'attaccante, che l'anno scorso era stato il miglior marcatore della squadra con 12 gol (suo record personale), ora è fermo a 3 reti, l'ultimo dei quali lo ha siglato lo scorso 7 gennaio nel 3-0 contro il Napoli



Nelle ultime settimane il rendimento di Sanabria è notevolmente calato, tanto che il paraguaiano potrebbe anche partire dalla panchina sabato sera contro la Fiorentina. A contendergli la maglia da titolare come partner di Duvan Zapata potrebbe essere David Okereke.



Dietro alla crisi di Sanabria c'è anche una tendinite che da diverso tempo l'attaccante si porta dietro: nonostante i dolori ha comunque continuato ad allenarsi e a lavorare, tanto che il suo atteggiamento è stato spesso lodato pubblicamente anche da Ivan Juric in conferenza stampa. Il numero 9 granata, che in estate è stato trattenuto nonostante le offerte ricevute, ha ora ancora dodici partite a disposizione per migliorare la propria media gol.