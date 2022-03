Sabato sera, per la partita contro la Salernitana, il Torino dovrà ancora una volta fare a meno di Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare anche l'ultima partita di campionato, quella prima della pausa persa per 1-0 in casa del Genoa.



Sanabria al Filadelfia sta continuando a svolgere un lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio.