Antonio Sanabria quest'oggi ha varcato per la prima volta i cancelli del Filadelfia e ha sostenuto il primo allenamento da calciatore del Torino, dopo essere rimasto gli ultimi 20 giorni in isolamento a causa del Covid.



Sanabria ha effettuato quasi tutto l'allenamento con i propri compagni, tranne la partitella finale. Poi, attraverso un breve video postato su Facebook dal Torino, ha espresso la sua gioia: "Non vedevo l’ora di allenarmi. Sono contento di potermi allenare con i miei compagni. Vi mando un saluto e sempre forza Toro“.