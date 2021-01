Il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Antonio Sanabria ma l'attaccante non potrà immediatamente unirsi alla squadra di Davide Nicola perché è risultato positivo al Covid-19.



Anche se dovesse negativizzarsi nei prossimi giorni, l'attaccante paraguaiano non sarà comunque a disposizione per la trasferta di sabato contro l'Atalanta, questo perché deve scontare una giornata di squalifica dopo il cartellino rosso ricevuta in Coppa del Re, nell'ultima partita giocata con la maglia del Real Betis.