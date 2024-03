Torino, Sanabria si è sbloccato: ora torna titolare

Contro il Napoli, venerdì scorso, Antonio Sanabria è tornato al gol dopo oltre due mesi (non segnava infatti dalla gara di andata contro i partenopei dello scorso 7 gennaio), quello al Maradona è stato inoltre il primo gol in trasferta del paraguaiano in questo campionato. E per sbloccarsi ha scelto anche un modo speciale, segnando infatti in rovesciata. A far scattare la molla giusta nella testa di Sanabria è stata anche la scelta di Ivan Juric di tenerlo inizialmente in panchina e di farlo entrare solamente a partita in corso.



Sabato, contro l'Udinese, Sanabria tornerà invece titolare nell'attacco del Torino e affiancherà uno degli ex della partita: Duvan Zapata. Juric è infatti intenzionato a confermargli la fiducia e a dargli continuità dopo il gol arrivato contro il Napoli, nella speranza che possa trovare altre reti in trasferta. Il Torino è al momento undicesimo in classifica e non può permettersi altri passi falsi se vuole centrale l'obiettivo della qualificazione a una coppa europea. Per rimontare le avversarie in classifica la squadra granata ha bisogno di trovare i gol dei suoi attaccanti, in particolare quelli di Sanabria, che fino a questo momento sono troppo spesso mancati. Con quello segnato contro il Napoli, il numero 9 granata è salito a quattro reti in classifica marcatori.