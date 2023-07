Antonio Sanabria è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione del Torino e vuole esserlo anche della prossima, l'attaccante paraguaiano dal ritiro di Pinzolo ha parlato ai microfoni di Sky: “Nella scorsa stagione abbiamo fatto bene, speriamo di migliorarci in vista della prossima. Certamente avremmo voluto raggiungere una posizione migliore, soprattutto fare meglio nelle ultime partite. Occorre lavorare molto e in ritiro ci stiamo preparando al massimo per raggiungere i nostri obiettivi di fare una grande stagione ed io di aiutare la squadra con i miei gol".



Sul suo rendimento: “Ho fatto fatica a segnare, soprattutto a inizio stagione. Il mister ed io ci siamo parlati e confrontati, chiarendo alcune cose, come cambiare i movimenti. C'è voluta anche un po' di fortuna, ma dietro c’è stato anche molto lavoro, che non si vede ma mi ha migliorato. Diciamo che dopo la pausa per il Mondiale è scattato qualcosa e le cose sono andate meglio”.