Domani pomeriggio all'Artemio Franchi il Torino dovrà fare a meno dello squalificato Nicolas Nkoulou: un'assenza molto pesante in quando il difensore camerunese è il vero e proprio leader della retroguardia granata. A sostituire il numero 33 granata sarà Koffi Djidji, che verrà quindi spostato dalla sua consueta posizione di centrale di sinistra nella difesa a tre (in questo ruolo sarà sostituito da Emiliano Moretti).



Djidji ha già giocato come centrale al posto di Nkoulou in un'occasione: nel match casalingo contro l'Udinese vinto per 1-0 (gol di Ola Aina, anche lui squalificato al Franchi). In quell'occasione la prestazione dell'ivoriano non fu però affatto sufficiente.