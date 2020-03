Giacomo Bonaventura è uno degli obiettivi del Torino in vista della prossima stagione: il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà, per questa la società granata lo sta seguendo con grande interesse.



Ma il Torino non è l'unico club di serie A interessato a Bonaventura: sulle sue tracce ci sono anche Lazio e Fiorentina. Soprattutto rispetto ai biancocelesti, i granata sembrano però essere sfavoriti nella corsa al giocatore, questo perché non avendo le coppe europee da giocare il prossimo anno (anche se il campionato dovesse riprendere difficilmente la squadra di Moreno Longo riuscirebbe a rimontare posizioni almeno fino al 7^ posto) è una meta meno attrattiva.