, match rinviato lo scorso 25 febbraio per i troppi casi di positività al Covid tra i calciatori granata. Un'occasione importante per la squadra di Davide Nicola per tornare ai 3 punti dopo il doppio ko contro Crotone e Inter e abbandonare la zona retrocessione, in attesa che diventi ufficiale la decisione sul recupero dell'altra partita rinviata, quella contro la Lazio.Di contro, il Sassuolo vuole dare continuità all'ultimo successo contro il Verona per continuare a inseguire il sogno di un piazzamento europeo.